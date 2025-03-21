В Еврейской автономной области подведены итоги первого этапа федеральной межведомственной комплексно-профилактической операции «Чистое поколение»

Управление Министерства внутренних дел Еврейской автономной области присоединилось к федеральной межведомственной комплексно-профилактической операции «Чистое поколение-2025», первый этап которого прошел с 10 по 19 марта.
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