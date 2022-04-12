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В Ростовской области произошел крупный пожар на складе. Есть пострадавший

В Ростовской области произошел крупный пожар на складе. Есть пострадавший

Возгорание в складском помещении произошло в понедельник, 11 апреля, на складе в селе Чалтырь. Сообщение о пожаре на пульт дежурного спасательного отряда поступил во второй половине ночи, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

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