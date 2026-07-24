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Подарочные наборы «Малышу Ямала» получила 71 семья в Тюмени

Подарочные наборы «Малышу Ямала» получила 71 семья в Тюмени

В Тюмени 71 ямальская семья получила подарочный набор «Малышу Ямала». Такую меру поддержки губернатор Дмитрий Артюхов анонсировал во время «Честного маршрута» в 2025 году, сообщили в пресс-службе губернатора региона.

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