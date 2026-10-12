Цены на Урале: помидоры подорожали на 11,6%, туры в Китай — на 24%

Свердловскстат опубликовал данные по инфляции за сентябрь: сводный индекс потребительских цен в регионе вырос на 0,58% к августу, при этом услуги подорожали на 0,34%, продовольствие — на 0,14%, а непродовольственные товары — на 1,29%.
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