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Царьград

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Цены на Урале: помидоры подорожали на 11,6%, туры в Китай — на 24%

Цены на Урале: помидоры подорожали на 11,6%, туры в Китай — на 24%

Свердловскстат опубликовал данные по инфляции за сентябрь: сводный индекс потребительских цен в регионе вырос на 0,58% к августу, при этом услуги подорожали на 0,34%, продовольствие — на 0,14%, а непродовольственные товары — на 1,29%.

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