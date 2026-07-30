Юрент ввел скоростные ограничения для 35 тысяч пользователей из-за снижения рейтинга

Каждому пользователю изначально присваивается базовый рейтинг в 100 баллов, который снижается при повторяющихся нарушениях ПДД — например, за несоблюдение правил на пешеходных переходах или неправильную парковку.
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