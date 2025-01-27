Украинские «беженцы» — это что-то вроде троянского коня: все убедились на примере Словакии

Игорь Мальцев, российский писатель, публицист, журналист, автор Telegram-канала Fuck you That’s Why прокомментировал скандальную историю попытки организовать госпереворот в Словакии пр помощи «беженцев» с Украины.
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