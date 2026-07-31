Велемудр. Мир т...
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Велемудр. Мир тесен.

22 929 подписчиков

Богиня воды Дана

Богиня воды Дана

Дана — живая вода: Тайна и наследие славянской богини Когда мы в жаркий день подходим к реке, чтобы умыть лицо прохладной водой, или стоим на берегу моря, вслушиваясь в вечный шум прибоя, мы редко задумываемся о том, что наши предки видели в этой стихии нечто большее.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии