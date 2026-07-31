Богиня воды Дана

Дана — живая вода: Тайна и наследие славянской богини Когда мы в жаркий день подходим к реке, чтобы умыть лицо прохладной водой, или стоим на берегу моря, вслушиваясь в вечный шум прибоя, мы редко задумываемся о том, что наши предки видели в этой стихии нечто большее.