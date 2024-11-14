В Госдуме назвали запрет на российский СПГ в Германии недолгим

Эксперт комитета Госдумы по энергетике и член научно-технического совета Росприроднадзора Андрей Калачев прокомментировал решение Минэкономики Германии о прекращении приема российского сжиженного природного газа (СПГ) на терминалах.
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