Высокий холестерин? 10 напитков, которые действительно снижают его уровень

Высокий холестерин - фактор риска для сосудов. Какие напитки действительно помогают снизить ЛПНП, а какие - пустая трата времени? Разбираем 10 вариантов с оценкой доказательной базы, сроками эффекта и подвохами.
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