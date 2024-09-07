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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Денис Голубев стал игроком «Молота». Он 3-й победитель МЧМ-2011 в клубе ВХЛ – ранее пришли Игнатович и Кицын

Денис Голубев стал игроком «Молота». Он 3-й победитель МЧМ-2011 в клубе ВХЛ – ранее пришли Игнатович и Кицын

33-летний нападающий подписал контракт с пермским клубом, выступающим во Всероссийской хоккейной лиге.

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