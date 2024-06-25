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"Так совпало. Так получилось": Русские "Жнеца" не сбивали, но тут произошла "досадная случайность" – Fighterbomber

"Так совпало. Так получилось": Русские "Жнеца" не сбивали, но тут произошла "досадная случайность" – Fighterbomber

Канал Fighterbomber рассказал, каким образом русские ВКС заставили американский разведывательный самолёт изменить траекторию полёта над Чёрным морем.

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Комментарии
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ИМ
Ильдус Мамлеев
Русские здесь вообще не при чём это сделали хуситы &quot;те что в тапочках воюют&quot;, они из рагаток сбили этот беспилотник. Только и всего.
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13 час.
ИО
Игорь Овчаренко
Хорошо бы прекратить врать и честно  сбивать всех этих гостей , участвующих в боевых действиях, прикрываясь  международными  водами. Сбивать и не бояться  делать это   для сохранения  жизней наших людей. Хватит слюни распускать.
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11 час.

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