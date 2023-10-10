ХАМАС пригрозило разрушениями других городов Израиля

Боевики ХАМАС пригрозили атаками на другие города Израиля. «Если Израиль не прекратит политику перемещения гражданского населения, "Бригады Аль-Кассам" продолжат разрушать город Ашкелон до тех пор, пока он не будет уничтожен, а затем перейдут к другим городам», — заявили представители «Бригады Аль-Кассам».