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ХАМАС пригрозило разрушениями других городов Израиля

ХАМАС пригрозило разрушениями других городов Израиля

Боевики ХАМАС пригрозили атаками на другие города Израиля. «Если Израиль не прекратит политику перемещения гражданского населения, "Бригады Аль-Кассам" продолжат разрушать город Ашкелон до тех пор, пока он не будет уничтожен, а затем перейдут к другим городам», — заявили представители «Бригады Аль-Кассам».

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