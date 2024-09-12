Суд Парижа вынесет приговор женщинам, заявлявшим, что Брижит Макрон – мужчина

В Париже вынесут приговор женщинам, назвавшим супругу Макрона мужчиной Президент Франции Эммануэль Макрон с супругой Брижит у Елисейского дворца перед началом мероприятий, посвященных 100-летию окончания Первой мировой войны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии