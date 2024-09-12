Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

40 939 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вовладар Даров
    И этот конь будет опять махать гривой и учить нас?Познер оценил вер...
  • Врам Тавризов
    Крыса от заказчика сообщила цены других компашек до тендера своей компании Своя показала свою цену, сроки и тп меньше...Раскрыты детали д...
  • Сергей Васильевич
    Те, кто проводил испытания, не обнаружили несоответствий к требованиям изделий? Они были в доле, вероятно. Хорошая ко...Раскрыты детали д...

Суд Парижа вынесет приговор женщинам, заявлявшим, что Брижит Макрон – мужчина

Суд Парижа вынесет приговор женщинам, заявлявшим, что Брижит Макрон – мужчина

В Париже вынесут приговор женщинам, назвавшим супругу Макрона мужчиной Президент Франции Эммануэль Макрон с супругой Брижит у Елисейского дворца перед началом мероприятий, посвященных 100-летию окончания Первой мировой войны.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Misha Glusch
наградить их медалью За Отвагу!
Ответить
21 час.
Svetlana Kuzmina
А какие доказательства может привести Макронша, в пользу того, что она женщина. Только её слово? Но почему тогда слова обвиняемых не принимаются за правду и Макроншу не проверит независимый врач?
Ответить
20 час.

Картина дня

наверх