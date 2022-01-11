Политика как она есть

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Украинский эксперт рассказал о поражении Вашингтона и Лондона в борьбе за Казахстан

Украинский эксперт рассказал о поражении Вашингтона и Лондона в борьбе за Казахстан

Казахстан стал полем битвы, на котором Москва и Пекин нанесли поражение Вашингтону и Лондону. После беспорядков в казахстанских городах, Узбекистан и другие центральноазиатские страны потянутся к ОДКБ, где Россия занимает главенствующие позиции.

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