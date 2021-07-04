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В России предложили новый стандарт прожиточного минимума

В России предложили новый стандарт прожиточного минимума

В России предложили новый стандарт прожиточного минимума Анна КрицкаяДепутатом Государственной думы, являющимся главой комитета по финансовому рынку, Анатолием Аксаковым выдвинуто предложение об изменении стандартов расчета прожиточного минимума.

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