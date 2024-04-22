Китайский гигант BYD продемонстрировал футуристичный суперкар под премиальным брендом Fang Cheng Bao - Super 9

Китайская BYD выпускает не только бюджетные электрокары, но и более эксклюзивные машины. Так, на днях компания в рамках своего премиального бренда Fang Cheng Bao показала концептуальный суперкар Super 9, рассчитанный на двух человек, сообщает портал 4PDA.
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