Китайский гигант BYD продемонстрировал футуристичный суперкар под премиальным брендом Fang Cheng Bao - Super 9

Китайская BYD выпускает не только бюджетные электрокары, но и более эксклюзивные машины. Так, на днях компания в рамках своего премиального бренда Fang Cheng Bao показала концептуальный суперкар Super 9, рассчитанный на двух человек, сообщает портал 4PDA.