Al Mayadeen: Израильские войска дошли до предместий Дамаска

Ранее Нетаньяху заявил, что Голанские высоты навсегда останутся «неотъемлемой частью Израиля»Израильские войска заняли всю бывшую буферную зону Голанских высот и продвинулись вглубь Сирии, дойдя до населенных пунктов в предместье Дамаска.
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