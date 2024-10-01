Посвященный экс-худруку Театра сатиры спектакль покажут в честь юбилея сцены

Вековой юбилей 1 октября отмечает одна из главных сцен страны — Театр сатиры. В этот день труппа покажет спектакль-посвящение бывшему художественному руководителю Александру Ширвиндту, который занимал эту должность два десятилетия, — «Планета Ширвиндт».