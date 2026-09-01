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Крымская газета

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Житель Фороса получил 18 лет колонии за работу на украинскую разведку

Житель Фороса получил 18 лет колонии за работу на украинскую разведку

Прокуратура Крыма поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении жителя посёлка Форос.

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