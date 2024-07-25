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Близок бунт в тылу. Госдума хочет забрать гаджеты у бойцов СВО: это может привести к чудовищному обвалу фронта?

Близок бунт в тылу. Госдума хочет забрать гаджеты у бойцов СВО: это может привести к чудовищному обвалу фронта?

Вчера 12K прочитали Автор: Мария Баранова Предложение Госдумы запретить телефоны, часы, планшеты и другие электронные гаджеты в зоне боевых действий и наказывать военных за их использование может привести к чудовищному обвалу фронта и бунту в тылу, считают многие российские военкоры.

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Комментарии
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Александр Салтановский
Ну вот не зря, её в народе эту самую Думу называют &quot;госДурой&quot;!
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15 час.
Александр Котов
Вот дума пусть и повоюет годик
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11 час.

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