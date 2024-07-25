Близок бунт в тылу. Госдума хочет забрать гаджеты у бойцов СВО: это может привести к чудовищному обвалу фронта?

Вчера 12K прочитали Автор: Мария Баранова Предложение Госдумы запретить телефоны, часы, планшеты и другие электронные гаджеты в зоне боевых действий и наказывать военных за их использование может привести к чудовищному обвалу фронта и бунту в тылу, считают многие российские военкоры.
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