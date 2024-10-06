Роспотребнадзор: Распространение штамма ST283 из Гонконга взята на контроль

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзора) взяла на контроль информацию об осложнении эпидситуации в Гонконге из-за распространения стрептококковой инфекции группы B.
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