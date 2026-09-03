Любимые книги известных людей

Считать, что звезды кино и телевидения не являются поклонниками литературы, — большое заблуждение: напротив, большинство из них любят читать и читают действительно достойные произведения — среди голливудских знаменитостей немало почитателей классики, в частности русской.
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