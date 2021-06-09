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После суда мать оказалась на улице

После суда мать оказалась на улице

У моего знакомого Андрея два сына-Александр и Евгений . Мы с Андреем были очень дружны, вместе росли.

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Татьяна А
Какрй ужас ,расти детей,отдавай им последнее ,а они выкинут и рука не дрогнет
White Volga
Да... Вот это детки - звери в клетке!
Марина Корякина
Я - риэлтор, таких случаев, в моей практике, очень много...да и я сама прошла через это - дочь оставила меня без жилья...
Vera Dobryagina
История не нова. Таких случаев - много. Сказать тут можно только одно - человек, выкинувший на улицу родную мать - нелюдь, мерзавец и подонок. Вот пусть в конце его жизни с ним также поступят его дети.
Валентина Вахнина
Александр. Подонок и мразь

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