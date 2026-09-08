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Пятый канал

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На кону — 65 миллиардов баррелей: нефтяная сделка вызвала разногласия в Венесуэле

На кону — 65 миллиардов баррелей: нефтяная сделка вызвала разногласия в Венесуэле

Венесуэльцы считают, что нефтяная сделка принесет больше выгоды США, нежели их стране. Как сообщает агентство Bloomberg, опираясь на данные свежего опроса организации AtlasIntel AtlasIn, 38% респондентов выступают против соглашения по получению американцами контроля над 65 миллиардами баррелей венесуэльской нефти.

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