Венесуэльцы считают, что нефтяная сделка принесет больше выгоды США, нежели их стране. Как сообщает агентство Bloomberg, опираясь на данные свежего опроса организации AtlasIntel AtlasIn, 38% респондентов выступают против соглашения по получению американцами контроля над 65 миллиардами баррелей венесуэльской нефти.
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