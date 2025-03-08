Сергей Миронов попросил ФАС проверить необоснованное завышение цен на цветы

Председатель партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов обратился к руководителю Федеральной антимонопольной службы Максиму Шаскольскому с просьбой провести проверку необоснованного повышения цен на цветы.
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