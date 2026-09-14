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Журнал «Профиль»

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Кольцо окружения в Харьковской области сжимается, занято три населенных пункта: в Минобороны рассказали о новых успехах

Кольцо окружения в Харьковской области сжимается, занято три населенных пункта: в Минобороны рассказали о новых успехах

Подразделениями группировки войск "Север" взяты под контроль Широкое и Шевченково Харьковской области, продолжается уничтожение окруженных формирований ВСУ.

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