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«Она не любит пафос и ничтожность, несправедливость, ложь и гордость, и презирает меркантильных сук». Загитова репостнула стих болельщика

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова репостнула стих от болельщика. Стих частично цитирует песню Алима Маршанова «Самая красивая невеста».

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