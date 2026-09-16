Как выбрать между классическим духовым шкафом и моделью с СВЧ: личный разбор сценариев

Вопрос, который рано или поздно встаёт перед каждым, кто затевает обновление кухни, звучит обманчиво просто: какой духовой шкаф выбрать? Но чем глубже погружаешься в тему, тем яснее становится, что за этим выбором стоит нечто большее, чем сравнение технических характеристик.
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