Как выбрать между классическим духовым шкафом и моделью с СВЧ: личный разбор сценариев

Вопрос, который рано или поздно встаёт перед каждым, кто затевает обновление кухни, звучит обманчиво просто: какой духовой шкаф выбрать? Но чем глубже погружаешься в тему, тем яснее становится, что за этим выбором стоит нечто большее, чем сравнение технических характеристик.