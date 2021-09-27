Заноза

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Юрий Селиванов: Виртуальный плацдарм реального Апокалипсиса

Юрий Селиванов: Виртуальный плацдарм реального Апокалипсиса

Тоталитарные порядки западных «социальных сетей» являются ничем иным, как действующей моделью будущего мироустройства в масштабах всей планеты под властью самых темных глобалистских сил Русская православная церковь выступила против набирающей силу в интернете кампании подавления любого инакомыслия:     «Зарубежные соцсети цензурируют тех, кто выступает с нравственной позицией, это уже не новость для современного мира, заявил зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе после того, как Facebook запретила цитирование протодиакона Владимира Василика, раскритиковавшего шведского пастора-гея.

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Борис Осипов
Фейсбук такой цензурой занимается...

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