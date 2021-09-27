Юрий Селиванов: Виртуальный плацдарм реального Апокалипсиса

Тоталитарные порядки западных «социальных сетей» являются ничем иным, как действующей моделью будущего мироустройства в масштабах всей планеты под властью самых темных глобалистских сил Русская православная церковь выступила против набирающей силу в интернете кампании подавления любого инакомыслия: «Зарубежные соцсети цензурируют тех, кто выступает с нравственной позицией, это уже не новость для современного мира, заявил зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе после того, как Facebook запретила цитирование протодиакона Владимира Василика, раскритиковавшего шведского пастора-гея.