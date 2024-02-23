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Небензя: РФ жалко украинцев, которых посылают умирать за интересы Запада

Небензя: РФ жалко украинцев, которых посылают умирать за интересы Запада

Постоянный представитель Российской Федерации при Организации Объединенных Наций Василий Небензя сообщил, что России жаль граждан Украины, которых отправляют погибать за интересы западных государств.

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Комментарии
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Игорь Егоров
Не надо их жалеть, они никого не жалеют на Донбассе, в утиль так в утиль.
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19 час.
Владимир Самборский
Согласен,жалко... Поэтому надо воевать по-другому - делать мощные окружения и вынуждать сдаваться! А потом - перевоспитывать!!! А то даже грузин-политолог Леван сказал, что Россия как носорог бросается на стену... Так и есть...
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5 час.

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