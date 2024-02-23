Небензя: РФ жалко украинцев, которых посылают умирать за интересы Запада

Не надо их жалеть, они никого не жалеют на Донбассе, в утиль так в утиль.

Владимир Самборский

Согласен,жалко... Поэтому надо воевать по-другому - делать мощные окружения и вынуждать сдаваться! А потом - перевоспитывать!!! А то даже грузин-политолог Леван сказал, что Россия как носорог бросается на стену... Так и есть...