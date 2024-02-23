Постоянный представитель Российской Федерации при Организации Объединенных Наций Василий Небензя сообщил, что России жаль граждан Украины, которых отправляют погибать за интересы западных государств.
Небензя: РФ жалко украинцев, которых посылают умирать за интересы Запада
Комментарии
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Игорь Егоров
Не надо их жалеть, они никого не жалеют на Донбассе, в утиль так в утиль.
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19 час.
Владимир Самборский
Согласен,жалко... Поэтому надо воевать по-другому - делать мощные окружения и вынуждать сдаваться! А потом - перевоспитывать!!! А то даже грузин-политолог Леван сказал, что Россия как носорог бросается на стену... Так и есть...
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5 час.
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