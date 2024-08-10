Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Владимир Путин за один день подписал 126 новых законов. И вот каких

Владимир Путин за один день подписал 126 новых законов. И вот каких

Президент России Владимир Путин. REUTERS  8 августа стало крайне плодотворным днем для пишущей ручки Владимира Путина.

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Комментарии
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Александр Салтановский
&quot;ПЕНСИОНЕРАМ СТАРШЕ 80 ЛЕТ И ИНВАЛИДАМ I ГРУППЫ ДОБАВЯТ 1 200 РУБЛЕЙ&quot; Улыбнуло от таких щедрот, на один раз, очень скромно сходить в магазин!
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