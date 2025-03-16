Забеременевшую при помощи ЭКО Светлану Пермякову из роддома встречал Охлобыстин

Актриса Светлана Пермякова впервые стала матерью в 40 лет благодаря процедуре ЭКО. Отцом ребенка является 21-летний Максим Скрябин, однако из роддома звезду «Интернов» встречал коллега по сцене Иван Охлобыстин.
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