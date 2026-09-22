В Орле на Раздольной на месяц ограничили движение

В Орле на улице Раздольной временно ограничено движение транспорта. Мера вызвана необходимостью проведения работ по благоустройству и восстановлению бордюрного камня.
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