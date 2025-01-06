Коммерсанты добьют коммуналку, страна утонет в нечистотах: Эксперты призвали вернуть ЖКХ государству

Коллаж Царьграда Ольга Антонова Государство в своё время отдало важнейшую сферу жизни частникам, а собственникам велело следить за ними, ушлыми и вороватыми, которых не победит ни прокуратура, ни общественный контроль.
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