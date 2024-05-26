НАТО с помощью своих разведывательных дронов готовится к ударам Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории России, поэтому РФ должна уничтожать эти беспилотники, считает глава комиссии Общественной палаты по защите суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
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