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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Миранчук о том, что президент «Сьона» сравнивал его с Зиданом: «Это очень громкие слова. Надо было его остановить»

– На старте президент «Сьона» сравнивал тебя с Зиданом. – Я видел. Уже не знаю, его нужно было в какой-то момент, наверное, остановить.

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