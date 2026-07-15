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Аргументы и Факты

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Врачи предупредили о последствиях привычки сидеть нога на ногу

Врачи предупредили о последствиях привычки сидеть нога на ногу

Люди, привыкшие подолгу сидеть, закинув одну ногу на другую, могут столкнуться с негативными последствиями этой позы для здоровья, пишет HuffPost со ссылкой на физиотерапевтов Валери Роджерс, Итана Триплетта и Алекса Хилла.

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