Врачи предупредили о последствиях привычки сидеть нога на ногу

Люди, привыкшие подолгу сидеть, закинув одну ногу на другую, могут столкнуться с негативными последствиями этой позы для здоровья, пишет HuffPost со ссылкой на физиотерапевтов Валери Роджерс, Итана Триплетта и Алекса Хилла.