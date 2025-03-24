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Депутат Бессараб: учитель должен выставлять фото, соответствующие его званию

Депутат Бессараб: учитель должен выставлять фото, соответствующие его званию

В России обсуждают негласный запрет на публикацию учителями в соцсетях фотографий в купальниках. В первую очередь это связано с уважением к профессии, считает член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

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