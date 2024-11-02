Сможет ли Трамп разобщать

Послушал предвыборное интервью Трампа самому известному в мире журналисту Такеру Карлсону. В нем Трамп заявил, что, дескать, администрация президента США Джо Байдена позволила России, Китаю, Ирану, Северной Корее и другим «сбиться в группу».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии