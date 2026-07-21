Крашенинников: депутаты сами должны задавать повестку, а не ждать указаний

Председатель комитета Государственной думы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников дал интервью «Ведомостям», в котором затронул ключевые вопросы работы парламента и предстоящие выборы.
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