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Крашенинников: депутаты сами должны задавать повестку, а не ждать указаний

Крашенинников: депутаты сами должны задавать повестку, а не ждать указаний

Председатель комитета Государственной думы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников дал интервью «Ведомостям», в котором затронул ключевые вопросы работы парламента и предстоящие выборы.

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