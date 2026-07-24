Физик Зенченко: нагрев корпуса смартфона может быть связан с плохой зарядкой

Использование некачественного зарядного устройства — это не безобидная экономия. Плохо спроектированный или поддельный сетевой адаптер может нестабильно работать и перегреваться, а в худшем случае создавать риск пожара или поражения электрическим током.
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