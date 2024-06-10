Сенатор Пушков назвал поражение партии Макрона на выборах провалом его политики

Глава комиссии Совфеда по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков 10 июня заявил, что к проигрышу на выборах в Европарламент (ЕП) партию президента Франции Эммануэля Макрона привела его же собственная политика.
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