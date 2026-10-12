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ЕС утвердил 22-й пакет санкций против России с 1600 физлиц и компаний

ЕС утвердил 22-й пакет санкций против России с 1600 физлиц и компаний

Министры иностранных дел стран Евросоюза в понедельник одобрили новый, 22-й по счету, пакет антироссийских санкций, сообщила глава европейской дипломатии Кая Каллас.

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