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Сколько дней подряд нужно пить, чтобы это считалось запоем

Сколько дней подряд нужно пить, чтобы это считалось запоем

Праздники прошли, но поводы остались. А кому-то и поводов не нужно: близятся выходные — так почему бы не отметить? Можно ли уйти в запой, если пить с пятницы по воскресенье? И сколько дней достаточно пить, чтобы оказаться в этом состоянии? Спросили у врачей.

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