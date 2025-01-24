Сколько дней подряд нужно пить, чтобы это считалось запоем

Праздники прошли, но поводы остались. А кому-то и поводов не нужно: близятся выходные — так почему бы не отметить? Можно ли уйти в запой, если пить с пятницы по воскресенье? И сколько дней достаточно пить, чтобы оказаться в этом состоянии? Спросили у врачей.