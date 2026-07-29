Северодвинская больница №2 получила новое оборудование для реабилитации

Отделение медицинской реабилитации Северодвинской больницы №2, где круглосуточную помощь получают пациенты с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и нервной системы, оснастили современным оборудованием.
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