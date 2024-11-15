Из Москвы в Киров запустят дополнительные авиарейсы

Авиакомпания «Победа» объявила о запуске утренних рейсов по маршруту Москва — Киров — Москва. В министерстве транспорта Кировской области сообщили, что начиная с 30 ноября и до 21 декабря по субботам будет организован дополнительный рейс с вылетом из аэропорта «Шереметьево».
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