Российские силовики вменяют бойцу ВСУ по прозвищу Кобра деятельность карателя в Курской области Евгения КомароваКак настаивают российские силовики, они выявили карателей, истязавших жителей Курской области.
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