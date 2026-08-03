Франция получила первый вертолет NH90 Caïman Standard 2 для сил специального назначения

Первый вертолет NH90 Caïman Standard 2 для сил специального назначения / © DGA Новый вариант предназначен для армейской авиации Франции и представляет собой глубоко модернизированную версию транспортно-тактического вертолета NH90 TTH, который во французской армии получил название Caïman.
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