Как простить бывшего и стоит ли? Психолог дал неочевидный ответ

Как простить бывшего и стоит ли? Психолог дал неочевидный ответЧитайте колонку Артура Вафина, психолога и автора Телеграм-канала «Психолог Артур Вафин», о том, почему иногда экс-мужа или бойфренда лучше не простить, чем простить наполовину.