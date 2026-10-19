Двое детей 2017 и 2012 годов рождения получили ранения в ДТП с автомобилем и экскаватором на трассе в Краснодарском крае.
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